العالم اليوم - ضربة قوية للبرتغال.. غياب نجم الهجوم عن المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 05:25 مساءً - تعرضت حظوظ منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 لضربة قوية، بإعلان غياب أحد أبرز نجوم خط الهجوم عن البطولة بسبب الإصابة.

وأعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، أن مهاجم نادي ليفربول ومنتخب البرتغال ديوغو جوتا سيغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي.

وكان جوتا قد خرج مصابا من لقاء القمة بين ليفربول ومان سيتي مساء الأحد، بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة.

ويمثل غياب جوتا ضربة قوية لحظوظ البرتغال في المونديال، حيث يعتبر من أهم الأسلحة الهجومية للفريق بجانب كريستيانو رونالدو ورافايل لياو.

يذكر أن البرتغال تشارك في المجموعة الثامنة بالمونديال، إلى جانب الأوروغواي وغانا وكوريا الجنوبية.