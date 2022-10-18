العالم اليوم - كيف ثأر بنزيمة من مدرب منتخب فرنسا في حفل الكرة الذهبية؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 05:25 مساءً - تجاهل الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني خلال حفل جوائز الكرة الذهبية، مدرب منتخب "الديوك" ديدييه ديشان الذي كان في الصف الأول للحضور، مما أثار الجدل وأعاد ذكريات "أزمة المنتخب".

وحرص بنزيمة بعد تسلمه الجائزة وإلقاء كلمة على منصة التتويج، على توجيه الشكر لمدربه السابق في الريال زين الدين زيدان، ورئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، ورئيس نادي ليون الفرنسي جون ميشيل أولاس، بينما تجاهل ديشان مدربه في منتخب "الديوك"، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، وجدد ذكريات الأزمة التي استمرت لست سنوات بين الطرفين وتسببت في إبعاد بنزيمة عن المنتخب الفرنسي من 2015 وحتى 2021 .

وأرجع البعض تجاهل بنزيمة لديشان إلى أنه ثأر قديم بين الطرفين، ورسالة خفية وجهها المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، إلى المدرب الذي حرمه من المشاركة في كأس العالم 2018، وكأس الأمم الأوروبية 2016.

ويذكر أن كريم بنزيمة اتهم مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بـ"الرضوخ لضغط العنصريين في فرنسا" من خلال استبعاده عن التشكيلة التي ستخوض نهائيات كأس أوروبا التي احتضنتها بلاده في 2016، وذلك رغم تألقه مع فريقه ريال مدريد.

وأبعد بنزيمة بعد مزاعم تورطه مع مجموعة من الشبان ابتزوا زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا، بعد أن حصلوا على شريط جنسي له.

وشهدت قضية بنزيمة وديشان جدلا كبيرا في الوسط الكروي الفرنسي والعالمي خلال الفترة الماضية، حتى أن الدولي الفرنسي السابق إريك كانتونا اتهم بدوره مدرب منتخب "الديوك" بالعنصرية أيضا بسبب استبعاده هداف ريال مدريد وزميله حاتم بن عرفة.

وقال أسطورة نادي مانشستر يونايتد سابقا في تصريحات خلال الأزمة: "بنزيمة وبن عرفة هما من أفضل اللاعبين في فرنسا، ولن يشاركا في كأس أوروبا، وبالتأكيد هما من شمال أفريقيا، لذلك، فإن النقاش مفتوح".

وللإشارة فإن عودة بنزيمة الى المنتخب الفرنسي في 2021، كانت بعد عروض قوية قدمها اللاعب مع فريقه ريال مدريد، وضغوطات كبيرة من الجماهير للاستفادة من أحد أفضل المهاجمين في العالم. ويتخوف البعض من أن تلقي بحادثة حفل جوائز الكرة الذهبية بضلالها على المشاركة المقبلة لمنتخب "الديوك" في مونديال قطر 2022 الشهر المقبل.

ماذا قال زيدان؟

أعرب نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان عن تمنياته الثلاثاء في أن "يستمر (كريم بنزيمة) في إسعادنا" مع ريال مدريد الإسباني ومع منتخب "الديوك"، بعدما بات مواطنه أول فرنسي يتوّج بالكرة الذهبية منذ "زيزو" نفسه عام 1998.

وكتب زيدان عبر حسابه على إنستغرام: "لقد رأيتك تعمل كثيراً لتحقق تقدماً في مستواك وتصبح ما أنت عليه. لقد سعيتَ دائما إلى التحسين. اليوم، هذه الكأس تكافئ ذاك العمل وهذا العام الاستثنائي".

وأضاف بطل العالم 1998: "أتمنى أن تستمر في إسعادنا في ريال مدريد وخلال كأس العالم مع منتخب فرنسا في مونديال قطر" المرتقب بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وبات بنزيمة خامس لاعب فرنسي يتوج بهذه الجائزة بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).