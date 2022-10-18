روسيا تسيطر على بلدة أوكرانية جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار كوناشينكوف، إلى أنه تم السيطرة على بلدة "جوروبيوفكا" فى مقاطعة "خاركوف" وإلحاق هزيمة كبيرة بوحدات اللواء العملية الأول للحرس الوطنى الأوكراني.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولات لنقل القوات المسلحة الأوكرانية فى اتجاه "كراسنوليمانسك"، وتم القضاء على 46 جنديا أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية، أنه تم صد محاولة هجوم فاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية باتجاه "بروسكينسكويو" وتم تصفية أكثر من 90 عسكريا أوكرانيا، كما تم تدمير مركز قيادة المجموعة الموحدة للقيادة المسلحة الأوكرانية، وورشة إصلاح الرادار فى مؤسسة المجمع العلمى والإنتاجي، علاوة على 56 وحدة مدفعية وأفراد ومعدات عسكرية فى 132 منطقة بمدينة "زابوريجيا".

يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تم تدمير323 طائرة، و161 مروحية و2266 طائرة مسيرة، و381 منظومة صواريخ، و5876 دبابة ومدرعة، و871 راجمة صواريخ، و3485 مدفع ميدانى وهاون، و6635 عربة عسكرية.