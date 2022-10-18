المفوضية الأوروبية تطلب تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إنه يتم العمل على تأسيس آلية جديدة للحد من تصاعد أسعار الغاز.

وتواجه أوروبا أزمة الطاقة المتصاعدة بخيارات محدودة وتحديات كبيرة، لاسيما مع اقتراب حلول فصل الشتاء، ما يزيد من الضغوط على الحكومات الأوروبية لأجل توفير احتياجاتها من الطاقة، فى ظل شح الإمدادات القادمة للقارة العجوز.

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ألمانيا إلى تبنى استراتيجية أوروبية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بدلاً من الاعتماد على سياسات وطنية، كما شدد على ضرورة وجود تضامن متبادل بين ألمانيا وأوروبا لوضع استراتيجية طموحة موضع تطبيق.

بينما تعانى ألمانيا، التى تعد أكبر اقتصاد أوروبى، من ارتفاع أسعار الغاز وتوقف الإمدادات الروسية، لاسيما وأن القطاع الصناعى الألمانى القوى كان مستهلكًا رئيسيًا لتلك الإمدادات الروسية، ما أدى إلى توجيه اتهامات لحكومة المستشار الألمانى أولاف شولتس باتباع نهج أحادى لوضع خطط لدعم الأسر والشركات.