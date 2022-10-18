عاجل- انقطاع الكهرباء عن 1100 بلدة أوكرانية جراء القصف الروسى

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء الأوكرانى، دينيس شميهال، قد أعلن أمس الإثنين، أن الضربات الروسية استهدفت منشآت حيوية فى 3 مناطق، كما تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن مئات البلدات.
كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن العاصمة كييف تعرضت للقصف بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع حريق فى مبان بأحد أحياء العاصمة.
ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، عن عمدة كييف فيتالى كليتشكو، قوله إن كييف تعرضت لهجمات بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، مضيفا "نتيجة للهجوم، اندلع حريق فى مبنى غير سكنى فى كييف، ورجال الإطفاء يعملون، والعديد من المبانى السكنية تضررت، وعمال الرعاية الصحية فى مكان الحادث".
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