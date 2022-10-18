الكرملين ينتقد التحقيقات الجارية حول «نورد ستريم»

قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن روسيا لا تملك سلطة إجراء تحقيق خاص بها مباشرة فى موقع انفجارات خطوط غاز "نورد ستريم"، مضيفا: "بالطبع، ليس لدينا القدرة على القيام فعليا بأى عمل على الفور لإجراء تحقيقنا الخاص".
ووصف بيسكوف التحقيق فى تخريب خطوط الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، بالأمر المؤسف نظرا لأنه يجرى خلف أبواب مغلقة بدون روسيا، مضيفا: "لا يسعنا إلا أن نعرب عن أسفنا لأن عملية التحقيق برمتها تجرى فى ظل نظام مغلق للغاية دون الوصول إلى المشاركة، دون التفاعل مع المالك الروسى لنظام خط الأنابيب هذا".
وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن الخدمات الخاصة الروسية تقوم بعملها فيما يتعلق بالتحقيق فى حالات الطوارئ فى خطوط أنابيب "نورد ستريم".
وكان قد تم اكتشاف أربعة تسريبات فى خطوط أنبابيب غاز "نورد ستريم"، آخرها تم تحديده من قبل خفر السواحل السويدى، وفى وقت سابق، ذكرت شركة "نورد ستريم إيه جى" أن ثلاثة من خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" البحرية قد تعرضت لأضرار غير مسبوقة فى 26 سبتمبر الماضى.
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