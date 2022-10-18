مصرع 6 أشخاص إثر تحطم مروحية فى الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن طيارين اثنين من بين قتلى حادث تحطم المروحية التى كانت تقل حجاجا، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وفى سياق مشترك، أعلنت الشرطة الهندية مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 15 آخرين جراء حادث تصادم وقع بين حافلة ومقطورة على طريق "أحمد آباد-مومباى" السريع على مشارف مدينة "فادودارا" بولاية "جوجارات" فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الحادث وقع فى حوالى الساعة الرابعة فجر اليوم بالتوقيت المحلى للبلاد عندما كانت الحافلة فى طريقها من ولاية "راجاستان" إلى مدينة "سورات".

وقال مسؤول من مركز شرطة "بانيجيت" إن الحافلة اصطدمت بالمقطورة من الخلف أثناء محاولتها تجاوزها على جسر على الطريق السريع.

يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث فى الهند، فيما يلقى باللائمة فى معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات المتهالكة.