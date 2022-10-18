جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن طيارين اثنين من بين قتلى حادث تحطم المروحية التى كانت تقل حجاجا، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
وفى سياق مشترك، أعلنت الشرطة الهندية مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 15 آخرين جراء حادث تصادم وقع بين حافلة ومقطورة على طريق "أحمد آباد-مومباى" السريع على مشارف مدينة "فادودارا" بولاية "جوجارات" فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وقالت الشرطة الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الحادث وقع فى حوالى الساعة الرابعة فجر اليوم بالتوقيت المحلى للبلاد عندما كانت الحافلة فى طريقها من ولاية "راجاستان" إلى مدينة "سورات".
وقال مسؤول من مركز شرطة "بانيجيت" إن الحافلة اصطدمت بالمقطورة من الخلف أثناء محاولتها تجاوزها على جسر على الطريق السريع.
يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث فى الهند، فيما يلقى باللائمة فى معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات المتهالكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 6 أشخاص إثر تحطم مروحية فى الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.