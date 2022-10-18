وزير الطاقة اللبناني: الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق "عدة أشهر"

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 04:10 مساءً - دوت الخليج:- قال وزير الطاقة اللبناني، اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق "عدة أشهر" بمجرد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة، حيز التنفيذ.

وأشارت إسرائيل ولبنان، أمس الثلاثاء، إلى موافقتهما على اتفاق يحدد حقوقهما البحرية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن شركة توتال إنرجيز يمكنها أن تبدأ العمل في الحقول البحرية اللبنانية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وفق رويترز.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، التوصل لاتفاق "تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

المصدر:العربية