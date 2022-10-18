بوتين يلتقى أعضاء مجلس الأمن الروسى لبحث تحييد تهديدات الأمن القومى.. غدًا

جدة - نرمين السيد - يلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسى غدًا الأربعاء، لبحث تحييد تهديدات الأمن القومى لبلاده، حسبما أفاد حسين مشيك، مراسل "إكسترا نيوز" فى موسكو، منذ قليل.





وأكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" فى وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن الأراضى المضمومة من أوكرانيا محمية بالأسلحة النووية الروسية. وكانت السلطات فى موسكو قد أعلنت فى شهر سبتمبر الماضى، انضمام 4 مناطق أوكرانية جديدة إلى روسيا، وهى "دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون"، وذلك فى أعقاب إجراءات استفتاءات حول الانضمام لروسيا فى تلك المناطق

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