عون: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بمثابة هدية إلى اللبنانيين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إنه لا يمكن لمن ساهم فى تخريب لبنان أن يكون قادرًا على إنقاذه، مؤكدًا أن من وضع العراقيل فى وجه مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح لا يمكن الوثوق به فى مرحلة إعادة النهوض بالبلاد.





وشدد عون - خلال استقباله اليوم الثلاثاء، وفدًا من رابطة قدامى القوات المسلحة اللبنانية برئاسة اللواء نقولا مزهر - على ضرورة إحداث التغيير الذى يتوق إليه اللبنانيون. وأضاف أن التحقيقات أظهرت المسؤولين عن الفساد وتمت إحالتهم إلى المحكمة، معتبرا أن القضاء تلكأ عن القيام بواجبه وامتنع القضاة عن البت بالمسائل. واعتبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بوساطة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هو بمثابة هدية إلى اللبنانيين قبل انتهاء ولايته الرئاسية، مؤكدا أنه الوسيلة الوحيدة لخروج لبنان من الهاوية التى تم إلقاؤه فيها.

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