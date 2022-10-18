واشنطن تحث مجلس الأمن الدولى على تقديم مساعدة عاجلة لـ هايتى

جدة - نرمين السيد - حثت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولى على تقديم مساعدة عاجلة لدولة هايتى التى تواجه عصابات مسلحة، وتفشيا لمرض الكوليرا فى أنحاء البلاد.





وقالت جرينفيلد - إن "مشكلة بهذا الحجم لا يمكن حلها من قبل دولة واحدة نحن بحاجة إلى استجابة دولية متضافرة، ليس كافيًا أن ندين العنف فقط ونحتاج إلى تعبئة موارد وسلطات هذا المجلس لحل الأزمة".

وذكرت أنه سيتم إعطاء الضوء الأخضر لبعثة أمنية دولية غير أممية لتحسين الوضع الأمنى وإفساح المجال لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى هايتي، لافتة إلى أن المقترح ينص على مهمة غير أممية محدودة وبنطاق دقيق تقودها دولة شريكة تتمتع بخبرة فى هذا النوع من العمليات، مضيفة أنه فور الموافقة على القرار ستنظر واشنطن فى الوسائل الأكثر فعالية لدعم وتمكين وتوفير الموارد مباشرة للمهمة.

جدير بالذكر أن المجلس يدرس إرسال قوات دولية وفرض عقوبات على العصابات وداعميها فى هايتى، التى تعانى من جوع كارثى بسبب قيام العصابات بإغلاق محطة وقود رئيسية لأكثر من شهر احتجاجا على خطة لدعم الوقود، حيث توقفت معظم وسائل النقل وتزايد النهب وإطلاق النار بين العصابات.. فيما يواجه أكثر من 4 ملايين شخص حالة انعدام الأمن الغذائى الحادة فضلا عن تفشى الكوليرا.