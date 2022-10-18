ولى عهد الكويت: الجميع شركاء فى عملية البناء.. وعلى المواطنين محاسبة النواب

جدة - نرمين السيد - أكد ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن الكويت كانت ومازالت نموذجا يحتذى به فى ظل مجتمع عاش فيه الحاكم وشعبه فى جسد واحد عرف أهله بالمحبة وفعل الخير للجميع، مشيرا إلى أن التعاضد والتعاون والتكاتف هى قيم أهل الكويت، وهى ضمانات البقاء والوجود.





وأضاف ولى عهد الكويت- فى كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى 17 لمجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء- أن الشعب والقيادة السياسية تأمل أن ينتهى زمن توتر وتصدع العلاقات بينكم، وأن يتم احترام الدستور بعدم تدخل سلطة فى عمل سلطة أخرى وعدم تخلى سلطة عن أداء واجبها لسلطة أخرى.

وأشار إلى أن الجميع شركاء فى تحمل المسؤولية وعملية البناء والإصلاح كل من موقعه ومركزه وعمله، وعلى أبناء الوطن بعد اختيار النواب مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة هؤلاء النواب فى حالة التقصير فى الأداء.

ووجه ولى عهد الكويت رسالة إلى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية أن أبناء الكويت قد وفوا بوعدهم باختيارهم من يرونه صالحا كأعضاء لمجلس الأمة، و"نحن كقيادة سياسية من جانبنا قد وفينا أيضا بالعهد الذى قطعناه على أنفسنا"، والمسؤولية الآن تقع على عاتقكم كأعضاء للسلطتين التشريعية والتنفيذية فى بناء مستقبل وطننا العزيز وعلى أعضاء السلطة التشريعية مسؤولية القيام بأداء واجبهم الوطني.

وشدد على أعضاء السلطة التشريعية أن لا تتم المزايدة أو المساومة على القوانين التى تتعلق بمصالح البلاد وأمنها أو القوانين المتعلقة بمصالح المواطنين، بهدف الحصول على مكاسب شخصية فهذه المزايدة أو المساومة أو التعطيل لهذه القوانين الوطنية تؤدى إلى انحراف المجلس عن أداء دوره المنشود والمنتظرة منه.

كما أكد الصباح على الحكومة ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين له، وعلى كل من يتهاون أو يهمل أو يتقاعس فى أداء واجبه الوطني.