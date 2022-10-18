عاجل- العثور على طرد مشبوه قرب مقر الحكومة البريطانية

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا فى الوقت الذى تعانى فيه بريطانيا من انهيار اقتصادى كبير بسبب ارتفاع مستويات التضخم والغلاء، إذ دفعت ظروف البلاد القاسية الملايين من الشعب البريطانى إلى البقاء طوال اليوم بدون طعام ترشيداً للنفقات بعد ارتفاع تكلفة المعيشة على نحو غير مسبوق لم تشهده بريطانيا حتى إبان الأزمة التى نتجت عن جائحة كورونا. وبحسب الصحف البريطانية، فأن السبب فى ازدياد حدة تلك الأزمة يرجع إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء فى نفس الوقت، مشيرة إلى أن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الحكومة البريطانية للتخفيف من وطأة تلك الأزمة غير كافية ومازال هناك العديد من الأسر تقدر بحوالى ثلثى الأسر البريطانية تعانى من انعدام الأمن الغذائي.

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