عاجل- الكرملين: الأراضى المضمومة من أوكرانيا محمية بالأسلحة النووية الروسية

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن الأراضى المضمومة من أوكرانيا محمية بالأسلحة النووية الروسية، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وكانت السلطات فى موسكو قد أعلنت فى شهر سبتمبر الماضى، انضمام 4 مناطق أوكرانية جديدة إلى روسيا، وهى "دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون"، وذلك فى أعقاب إجراءات استفتاءات حول الانضمام لروسيا فى تلك المناطق

وفى تصريحات له، اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلنسكى، إنه لم يعد هناك مجال للمفاوضات مع روسيا، مضيفًا أن 30% من محطات الطاقة الأوكرانية دمرت منذ 10 أكتوبر، ما تسبب فى انقطاعات للكهرباء فى أنحاء البلاد.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، انقطاع الكهرباء عن العاصمة الأوكرانية كييف، ومناطق أوكرانية أخرى، إثر ضربات استهدفت منشآت للطاقة.