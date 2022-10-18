مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفى - أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية فى الباحات الشرقية للمسجد المبارك، وأمام بابى الأسباط والقطانين.

وكان 5094 مستوطنا قد اقتحموا المسجد الأقصى خلال "عيد العرش" اليهودى، الذى استمر 8 أيام، وسط اعتداءات واعتقالات فى صفوف المرابطين والمرابطات وقيود فرضتها شرطة الاحتلال على دخول المصلين للمسجد، ومنعت دخول من هم دون الـ50 عاما إلى المسجد.

ويتعرض الأقصى بشكل شبه يومى لاقتحامات من قبل المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا، وتتصاعد حدة الاقتحامات تزداد شراستها خلال الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بالاحتلال.