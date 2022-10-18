جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرنفورم"، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا 2548 دبابة و5 آلاف و219 من المركبات المدرعة و1622 من النظم المدفعية و372 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و268 طائرة و242 مروحية و1276 طائرة بدون طيار و16 سفينة حربية، فضلا عن 144 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و9985 مركبة وخزانات وقود".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأرقام.. أوكرانيا تنشر حصيلة جديدة لخسائر روسيا منذ بداية الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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