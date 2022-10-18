العالم اليوم - الاتحاد العقارية تعلن إعادة هيكلة ديون بقيمة 162 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 01:27 مساءً - أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن نجاحها في إتمام عملية إعادة هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم، أي نحو 161.99 مليون دولار، تتضمن تسديد مبلغ 223 مليون درهم (60.71 مليون دولار) للدائنين، كجزء من خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي تمت الموافقة عليها من قِبل جميع الأطراف المعنية.

وقالت الاتحاد العقارية في بيان، الثلاثاء، إن خطة إعادة الهيكلة، والتي جرى الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام الجاري، ستحسن الربحية والتدفقات النقدية للشركة بشكل كبير عقب انتهائها، كما ستسهم في خفض تكلفة التمويل بشكل قوي.

وذكر بيان الشركة، المدرجة لدى سوق دبي المالي، أن الخطة ستسهم في تعزيز ميزانية الشركة العمومية، ما يتيح لها المجال للحصول على تسهيلات ائتمانية إضافية لتمويل مشاريع التطوير العقاري المستقبلية.

وقال عامر خانصاحب، عضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية إن إتمام عملية إعادة هيكلة الديون تعتبر خطوة مهمة ضمن خطة الاتحاد العقارية للتحول الاستراتيجي.

وأوضح أن الشركة تتمتع بوضع حالي قوي يضمن لحا فرصًا مهمة ضمن آفاق النمو المستقبلية لسوق العقارات في دولة الإمارات، ويتيح للاتحاد العقارية إمكانية الدخول في مشاريع تطوير عقاري جديدة.

وبحسب البيان، تركز إدارة شركة الاتحاد العقارية على تحسين كفاءة الأعمال وعلى خفض التكلفة على مستوى الشركات التابعة لها، ضمن خطوات تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة.