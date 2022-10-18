العالم اليوم - لتطوير أداء اللاعبين.. قصة أول معد نفسي في الدوري المصري

انتم الان تتابعون خبر لتطوير أداء اللاعبين.. قصة أول معد نفسي في الدوري المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 01:27 مساءً - ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري، الثلاثاء المقبل، فيما يشهد ظهور أول معد نفسي رياضي في البطولة العريقة بعد انضمام أحمد عبد الرازق، دكتور بكلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد، إلى الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش لأداء تلك المهمة المُستحدثة.

ويقول عبد الرازق لموقع "دوت الخليج": "لم أتردد حينما تلقيت عرضا من الكابتن علاء عبدالعال، المدير الفني لطلائع الجيش من أجل الانضمام إلى النادي للمساهمة في تطوير أداء الفريق أثناء مبارياته بالدوري المصري من خلال التركيز على الشق النفسي لدى اللاعبين، ومنذ اللحظة الأولى وجدت استجابة جيدة من الجميع".

وطلائع الجيش من الفرق المميزة في الدوري المصري، أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بعد الزمالك وبيراميدز والأهلي برصيد 56 نقطة متفوقا على العديد من الأندية الشعبية، كما توج بكأس السوبر المصري لكرة القدم منذ عامين بعد فوزه على القلعة الحمراء بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3 مقابل 2 على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويضيف المتخصص في علم النفس الرياضي لموقع "دوت الخليج": "مهمتي في الأساس هي إدارة الضغوط النفسية عند كل لاعب فضلا عن تقليل الانفعالات الزائدة خلال المباريات وتنمية الثقة بالنفس والعمل على تطوير المهارات النفسية مثل الاسترخاء والتدريب العقلي الذي يضع اللاعبين في أجواء المباراة قبل حدوثها بعدة أيام عن طريق التخيل وعدد من التمارين".

وبدأت علاقة عبد الرازق بعلم النفس الرياضي خلال دراسته بكلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد، حيث تلقى نصيحة من أستاذه إبراهيم خلاف، الذي أشار إليه بأهمية هذا التخصص، لينخرط بذلك في المجال ويتخرج عام 2010 ويحصل على درجة الماجستير في 2013 ثم الدكتوراه عن رسالته "المهارات النفسية للمستويات الرياضية العليا على مستوى القلق والضغوط النفسية وأداء الضربات الثابتة لدى لاعبي كرة القدم".

ويتابع عبد الرازق، بينما يتواجد في تدريبات الفريق: "عند بداية عملي في طلائع الجيش حصلت على السيرة الذاتية لكل لاعب وتفاصيل الحالة الاجتماعية كما تعرفت على خطواتهم السابقة مع كرة القدم للوقوف على خبراتهم ومدى قدرتهم على تحمل الضغوط كما أجريت العديد من الجلسات التحفيزية مع جميع اللاعبين".

ويردف المعد النفسي لطلائع الجيش لموقع "دوت الخليج": "هناك الكثير من العمل يمكن إنجازه مع الفريق على مدار الموسم رفقة محلل الأداء، سنسعى إلى الحفاظ على تركيزهم بصورة كاملة خلال شوطي المباراة فضلا عن تعديل سلوكيات أي لاعب عند انخفاض مستواه بصورة مفاجئة في حالة الفوز على المنافسين نظرا لشعوره بالثقة الزائدة".

وعن الأسماء التي يتابعها باهتمام في مجال علم النفس الرياضي، يؤكد عبد الرازق اهتمامه بمسيرة المعد النفسي سانسا لينس، الذي تمت الاستعانة بخدماته أثناء تولي المدير الفني الألماني رالف رانجنيك تدريب مانشستر يونايتد خلال العام الماضي بعد سلسلة من الهزائم والانتكاسات التي مرت بالفريق منوها بأن لينس يتعامل بأسلوب جيد للغاية مع اللاعبين لتحسين أدائهم.

ويسترسل المُشرف السابق على براعم النادي المصري: "سعيد بالتعاون المثمر مع الجهاز الفني لطلائع الجيش واللاعبين، سنبذل قصارى الجهد حتى يظهر الفريق بأفضل أداء ممكن، وأتمنى مساعدة النادي على تحقيق مزيد من الانتصارات في مسيرته خلال البطولات المحلية المختلفة، كما أرغب في توجيه الشكر لوالدي المدرب المخضرم ميمي عبدالرازق على دعمه المستمر لمسيرتي".

ويختتم عبد الرازق حديثه قائلا: "أتمنى المساهمة في انتشار مهنة المعد النفسي الرياضي في جميع الأندية المصرية أسوة بالفرق العالمية في الدوريات الكبرى وأن يُدرك الجميع أهمية تلك الوظيفة في ملاعبنا فضلا عن تحقيق حلمي الشخصي بالانضمام ذات يوم إلى المنتخب المصري لكرة القدم".