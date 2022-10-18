استخراج عشرات المسامير من معدة شخص في أربد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 01:14 مساءً - دوت الخليج:- شهد مستشفى الأميرة بسمة في محافظة اربد عملية لاستخراج عشرات المسامير من معدة شخص كان قد ابتلعها لأسباب مجهولة. وتداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر العدد الكبير للمسامير التي تم استخراجها من معدة الشخص مختلطة بالدماء.

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