يونيسف: إصابة طفل كل دقيقة بسوء التغذية في الصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - قال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، إنه يتم تشخيص إصابة طفل كل دقيقة بسوء التغذية مما يستلزم علاجه في الصومال حيث يهدد الجفاف الشديد بالتسبب في وفيات الأطفال على نطاق لم يشهده منذ نصف قرن.

وأضاف المتحدث في إفادة صحفية في جنيف أن الوضع في الصومال يبدو بالفعل الآن أسوأ مما كان عليه في عام 2011 عندما تسببت المجاعة في مقتل أكثر من 250 ألف شخص في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وأظهر مسح أجرته وكالات إغاثة إنسانية أن سوء التغذية الحاد يتفاقم بين أطفال نازحين بسبب الجفاف والصراع في جزء من وسط الصومال على شفا السقوط في هاوية مجاعة.

وحذرت الأمم المتحدة في بداية سبتمبر/أيلول من احتمال وقوع منطقتين في مجاعة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول ومن احتمال مهاجمة الموت لأكثر من نصف مليون طفل في الصومال بسبب سوء التغذية.

وفي المجاعة السابقة في الصومال عام 2011، تقرر لاحقا أن نصف الضحايا الذين تجاوز عددهم 250 ألفا لقوا حتفهم قبل الإعلان رسميا عن المجاعة.