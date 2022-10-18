دولة سابعة تقاطع مؤتمر اسطنبول للجمباز بسبب مشاركة الروس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - انضم اتحاد الجمباز الهولندي إلى مقاطعة مؤتمر الاتحاد الدولي للجمباز المقرر إقامته في مدينة اسطنبول التركية، وفقا لما أفاد به موقع Inside the Games.

وقالت مونيك كيمبف، رئيسة اتحاد الجمباز الهولندي في بيان: "قرارنا يرجع إلى حقيقة أن المندوبين الروس والبيلاروس لا يزال لديهم فرصة للتسجيل والمشاركة في المؤتمر".

وبذلك أصبحت هولندا الدولة السابعة التي تعلن عن مقاطعة مؤتمر اسطنبول المقرر عقده في 11 و 12 نوفمبر القادم، لتنضم إلى الدول التي سبقت وقاطعت المؤتمر وهي بولندا وإستونيا والنرويج وأوكرانيا وليتوانيا وإيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس" أن رئيس الاتحاد الروسي للجمباز الفني، فاسيلي تيتوف، وأربعة مسؤولين آخرين يخططون للمشاركة في المؤتمر.

وتم نقل مؤتمر الاتحاد الدولي للجمباز إلى اسطنبول عقب رفض النرويج لاستضافة مندوبين من روسيا وبيلاروس.

بدوره أصر المسؤول الياباني، واتانابي، وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية على أنه يحق للمندوبين أيا كانت جنسيتهم الحضور كونه لم يتم انتخابهم كممثلين لبلدهم ولكن كممثلين محايدين للرياضة.

وتم استبعاد روسيا وبيلاروس إلى حد كبير من المنافسات الرياضية الدولية على إثر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي انطلقت في فبراير الماضي، حيث أوصت اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد الرياضيين والمسؤولين من كلا البلدين من الأحداث العالمية.

ومع ذلك، لم تشمل اقتراحات اللجنة الأولمبية الدولية المسؤولين المنتخبين من روسيا وبيلاروس، وسمحت العديد من الاتحادات الدولية لكلا البلدين بالمشاركة في مؤتمراتها وجمعياتها العامة.