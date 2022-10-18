مركز الملك سلمان يقدم مساعدات غذائية فى 4 محافظات يمنية

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز - حسبما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء - بأنه "تم توزيع السلال الغذائية إلى آلاف من الأسر المتضررة من نازحى محافظات الجوف وحجة وشبوة ومأرب، بهدف سد حاجة الأسر النازحة والفقيرة فى ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التى يشهدها اليمن".
وأكد أن ذلك يأتى ضمن مشروع دعم الأمن الغذائى الذى ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة فى عدة محافظات يمنية.
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