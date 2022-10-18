النمسا: روسيا تسير بشكل مستمر على طريق التصعيد

جدة - نرمين السيد - أدان وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، استمرار الهجمات الروسية على المدن والمنشآت المدنية الأوكرانية، لافتا إلى أن روسيا تسير بشكل مستمر على طريق التصعيد وهو ما يجعل الحل الدبلوماسى حاليا مستحيلا.





وقال الوزير - فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، عقب مشاركته فى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج أمس الإثنين - إنه من المؤشرات على مسار التصعيد الروسى المستمر الاستخدام المزعوم لطائرات كاميكازى بدون طيار فى أوكرانيا. وشدد الوزير على أن الحرب لا يمكن أن تنتهى فى نهاية المطاف إلا على طاولة المفاوضات.

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