أمين عام الأمم المتحدة يحذر من تحول أهداف التنمية المستدامة لحلم بعيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تحول أهداف التنمية المستدامة إلى حلم بعيد المنال، داعياً إلى جعل الفقر مجرد ذكرى في صفحات التاريخ، مشيراً إلى أن العالم يتحرك إلى الخلف وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي تحييه الأمم المتحدة في 17 أكتوبر من كل عام.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن جوتيريش أكد أن القضاء على الفقر هو أول أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشدداً على ضرورة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال جوتيريش إن اليوم الدولي للقضاء على الفقر يعد مناسبة لقرع أجراس الإنذار لعل العالم يصحو، مشيرا إلى أن موضوع هذا العام "صون كرامة الجميع في الممارسة العملية" ينبغي أن يكون صرخة تحشد الهمم للعمل العاجل على صعيد العالم "العمل من أجل الاستثمار في حلول يكون الإنسان محورها - من الصحة والعمل اللائق إلى المساواة بين الجنسين والحماية الاجتماعية والنظم الغذائية والتعليمية المنبثقة عن عملية تحوُّل".

وأكد على ضرورة العمل من أجل إحداث تحوُّل في نظام مالي عالمي مفلس أخلاقيا، وضمان حصول جميع البلدان على التمويل واستفادتها من إجراءات تخفيف عبء الدَّين.

وأشار إلى أن البلدان النامية تتعرض لضغوط تستنزفها، "وهي إلى ذلك توصد في وجهها سبل الحصول على الموارد والاستفادة من إجراءات تخفيف عبء الدين لكي تستثمر فيما يحقق لها الانتعاش والنمو".