الاحتلال يشدد إجراءاته القمعية على حواجز القدس

جدة - نرمين السيد - وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال منعت طلاب المدارس من المرور عبر حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. وشددت قوات الاحتلال من عمليات التفتيش على الحاجز نفسه، ما تسبب بأزمة خانقة فى المكان. واتخذت قوات الاحتلال إجراءات مماثلة على حاجز عناتا، وحاجز حزما.

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