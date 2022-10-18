عاجل- زيلنسكى: لم يعد هناك مجال للمفاوضات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلنسكى، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أنه لم يعد هناك مجال للمفاوضات مع روسيا.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، انقطاع الكهرباء عن العاصمة الأوكرانية كييف، ومناطق أوكرانية أخرى، وذلك إثر ضربات استهدفت منشآت للطاقة.

وأعلن رئيس الوزراء الأوكرانى، دينيس شميهال، أمس الإثنين، أن الضربات الروسية استهدفت منشآت حيوية فى 3 مناطق، كما تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن مئات البلدات.

كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن العاصمة كييف تعرضت للقصف بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع حريق فى مبان بأحد أحياء العاصمة.