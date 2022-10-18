القوات اليمنية تشن عملية عسكرية ضد مواقع الحوثيين فى الضالع

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر فى قيادة القوات المشتركة، حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية - إن العملية استهدفت تحصينات الحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت بين الطرفين استمرت نحو نصف ساعة متواصلة عقب هجوم القوات المشتركة.
وأوضح أن العملية باغتت مقاتلى الحوثى المتمركزين فى تحصيناتهم وسط سوق الفاخر، وألحقت بهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، كما تسبب الهجوم فى إعطاب آلية حوثية فى مثلث "بيت الشرجى" واستهداف تعزيزات عسكرية للحوثيين قبل وصولها إلى خطوط التماس فى مدينة الفاخر.
تأتى هذه التطورات عقب فشل تمديد الهدنة الأممية بين الحوثيين والحكومة، وسط خروقات متواصلة للهدن السابقة.
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