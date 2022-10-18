عاجل- دوى انفجارات شمال العاصمة الأوكرانية كييف

جدة - نرمين السيد - وفى سياق متصل، أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، انقطاع الكهرباء عن العاصمة الأوكرانية كييف، ومناطق أوكرانية أخرى، وذلك إثر ضربات استهدفت منشآت للطاقة.
وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت، اليوم الإثنين، أن العاصمة كييف تعرضت للقصف بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع حريق فى مبان بأحد أحياء العاصمة.
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