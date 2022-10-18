عاجل- انقطاع الكهرباء عن كييف ومناطق أوكرانية أخرى بعد قصف منشآت للطاقة

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، انقطاع الكهرباء عن العاصمة الأوكرانية كييف، ومناطق أوكرانية أخرى، وذلك إثر ضربات استهدفت منشآت للطاقة، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأعلن رئيس الوزراء الأوكرانى، دينيس شميهال، أمس الإثنين، أن الضربات الروسية استهدفت منشآت حيوية فى 3 مناطق، كما تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن مئات البلدات. كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن العاصمة كييف تعرضت للقصف بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع حريق فى مبان بأحد أحياء العاصمة. ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، قال عمدة كييف فيتالى كليتشكو، إن كييف تعرضت لهجمات بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، مضيفا "نتيجة للهجوم، اندلع حريق فى مبنى غير سكنى فى كييف، ورجال الإطفاء يعملون، والعديد من المبانى السكنية تضررت، وعمال الرعاية الصحية فى مكان الحادث".

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