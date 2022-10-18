عاجل- الشرطة الدنماركية: انفجارات قوية وراء التسرب فى خطى غاز نورد ستريم

جدة - نرمين السيد - وكان الادعاء العام الاتحادى بـ ألمانيا، فى كارلسروه، أعلن قبل أسبوع، بدء التحقيق فى الانفجارات التى وقعت بخطى غاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" الروسيين فى بحر البلطيق قبالة ساحل الدنمارك والسويد، فى شهر سبتمبر.
وقال المتحدث باسم الادعاء العام الألمانى إن هناك شبهات حول "وجود عمل تخريبى متعمد عبر استخدام متفجرات"، مضيفًا أن التحقيقات موجهة ضد مجهولين.
وذكر المتحدث أنه تم تكليف المكتب الاتحادى للشرطة الجنائية والشرطة الاتحادية فى ألمانيا بإجراء المزيد من التحقيقات، مشيرًا إلى أن هناك دلائل كافية على أن خطى أنابيب الغاز قد "تضررا عمدًا من جراء تفجيرين على الأقل".
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