العالم اليوم - رغم مخاوف الفائدة.. أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

انتم الان تتابعون خبر رغم مخاوف الفائدة.. أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:23 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ أدى تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية السبائك للمشترين في الخارج، على الرغم من أن المخاطر الناجمة عن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الوشيك لمعدلات الفائدة قلصت المكاسب.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في نحو 10 أيام بعد أن قفز سعر الجنية الإسترليني على أثر تخلي المملكة المتحدة عن خطة خفض الضرائب التي كانت قد هزت الأسواق العالمية.

وقال جيجار تريفيدي، كبير المحللين لدى شركة "ريلاينس سيكيوريتيز"، ومقرها مومباي، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم يُعزى بشكل رئيسي إلى ضعف العملة الأميركية.

تحركات الأسعار

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بواقع 0.2 بالمئة إلى 1653.31 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش.

ولكن العقود الأميركية الآجلة للذهب قد انخفضت بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1658.50 دولار.

وانخفض الذهب بنحو 10 بالمئة حتى الآن هذا العام، بعد أن أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدا وارتفاع الدولار وعوائد السندات.

ومن المتوقع رفع معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 75 نقطة أساس الشهر المقبل بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم بقوة في سبتمبر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 18.75 دولار للأونصة، والبلاتين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 919.49 دولار، كما صعد البلاديوم بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 2020.40 دولار.