العالم اليوم - النفط يرتفع وسط ضعف الدولار.. مخاوف الركود تحد من المكاسب

انتم الان تتابعون خبر النفط يرتفع وسط ضعف الدولار.. مخاوف الركود تحد من المكاسب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:23 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار ومشاكل العرض، فيما ألقى شبح انخفاض الطلب على الوقود من الصين بظلاله على المكاسب مع استمرارها في سياستها الصارمة للقضاء على جائحة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا، أي 0.9 بالمئة إلى 92.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا، أي واحد بالمئة إلى 86.32 دولار للبرميل.

وهبط مؤشر الدولار -الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة أقران رئيسيين من بينهم الجنيه الإسترليني - إلى أدنى مستوياته منذ السادس من أكتوبر.

ومن شأن ضعف الدولار أن يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى، مما يزيد من احتمال إقبالهم على الشراء.

وبالنسبة للمعروض، أظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، وتفيد التقديرات بأنها زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.