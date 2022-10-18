الصين تسجل 951 إصابة جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن الصين سجلت 951 إصابة جديدة بكوفيد-1،9 أمس الإثنين، هي 250 إصابة مصحوبة بأعراض و701 بلا أعراض.

وسجلت البلاد 921 إصابة في اليوم السابق منها 245 إصابة مصحوبة بأعراض و676 دون أعراض.

ولم ترصد أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى، أمس الإثنين، 256268 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي بكين أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل 14 إصابة مصحوبة بأعراض وأربع دون أعراض مقابل 13 إصابة مصحوبة بأعراض واثنتين دون أعراض في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، ذكرت هيئة الصحة المحلية أن المركز المالي الصيني سجل إصابة واحدة مصحوبة بأعراض و14 بلا أعراض، مقابل عدم تسجيل أي إصابات بأعراض ورصد 32 دون أعراض في اليوم السابق.

وسجل مركز شنتشن للتكنولوجيا الواقع في جنوب الصين 20 إصابة محلية جديدة بكوفيد-19 مقابل 15 في اليوم السابق.