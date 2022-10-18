سول وواشنطن تجريان تدريبات جوية استعدادا للحرب

وقال سلاح الجو الكورى الجنوبى اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء "إن سول وواشنطن ستجريان تدريبات جوية مشتركة شاملة استعدادا للحرب، فى منطقة الدفاع الجوى الكورية الجنوبية فى الفترة من 31 أكتوبر الجارى إلى 4 نوفمبر المقبل بمشاركة حوالى 140 طائرة كورية جنوبية من طرز F-35A، وF-15K، وKF-16، وحوالى 100 طائرة أمريكية من طرازى F-35B، وF-16".
وأشارت إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تجرى فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات الجوية المشتركة على هذا النطاق الواسع منذ ديسمبر 2017.
وكانت حوالى 260 طائرة عسكرية من البلدين بما فى ذلك قاذفة القنابل الاستراتيجية من طراز B-1B، قد شاركت فى التدريبات الجوية المشتركة فى ديسمبر 2017 بعد قيام كوريا الشمالية بسلسلة من الاستفزازات العسكرية الكبيرة بما فى ذلك التجربة النووية السادسة فى سبتمبر 2017، وإطلاقها للصاروخ الباليستى العابر للقارات فى نوفمبر من نفس العام.
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