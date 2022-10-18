أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية اليوم الثلاثاء، أن: "قرار وزيرة الخارجية الأسترالية بينى وونج بتراجع بلادها عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل قوبل بترحيب كبير، ما دفع إسرائيل إلى استنكار القرار واستدعاء السفير الأسترالى لديها بول جريفيث لشرح تغير سياسات الحكومة الأسترالية".

ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكترونى عن وونج قولها -فى مؤتمر صحفي- إن قرار الحكومة الأسترالية الائتلافية المحافظة السابقة عام 2018 كان محاولة ساخرة من سكوت موريسون للفوز بأصوات فى انتخابات وينتوورث الفرعية، موضحة: "يؤسفنى قول إن قرار موريسون ممارسة للسياسة وأدى إلى تغيير موقف أستراليا، وإثارة القلق لكثير من الناس فى المجتمع الأسترالى الذين يهتمون بشدة بهذه القضية".

وتابعت: "أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذى تتعايش فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، بسلام وأمن، داخل حدود معترف بها دوليًا، ولن ندعم أى نهج يقوض هذا الاحتمال".

وأشارت إلى أن حكومتها تجدد التزام أستراليا بالجهود الدولية فى السعى المسؤول لإحراز تقدم نحو حل الدولتين العادل والدائم.. قائلة: "نحن من المؤيدين الثابتين للشعب الفلسطيني، ونقدم الدعم الإنسانى سنويا منذ عام 1951 وندعو إلى استئناف مفاوضات السلام".

وعندما اعترف رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون، بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل فى عام 2018، شجب حزب العمل القرار ووصفه بأنه "محفوف بالمخاطر" وتعهد بإلغائه إذا تم انتخابه.

وقالت متحدثة باسم وونج ليلة أمس الإثنين، إن موقف أستراليا بشأن القدس الغربية لم يتغير، قبل اجتماع مجلس الوزراء صباح الثلاثاء الذى وافق على التراجع.

ومن جانبه قال عزت صلاح عبد الهادي، رئيس الوفد العام لفلسطين لدى أستراليا: "إن التراجع عن اعتراف حكومة موريسون بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل هو خطوة فى الاتجاه الصحيح نحو التنفيذ الفعال لحل الدولتين، وتحقيق سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط ".