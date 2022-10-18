العالم اليوم - "ناسماس".. من تأمين الحماية للبنتاغون إلى الحرب الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:22 صباحاً - أعلنت أوكرانيا أن قواتها "أوشكت على الانتهاء" من التدريبات اللازمة لإتقان التعامل مع أنظمة الصواريخ أرض-جو المتقدمة "ناسماس"، التي تستخدمها واشنطن لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ووزارة الدفاع ومبنى الكابيتول، وذلك قبيل استلامها من الولايات المتحدة، وسط الحرب المستعرة مع روسيا.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في منشور على فيسبوك، الاثنين:

قريبا نتوقع تسلم أول أنظمة دفاع جوي من طراز "ناسماس".

جنودنا ينهون تدريبات إتقان التعامل مع المعدات.

الآلاف من الجنود الأوكرانيين خضعوا للتدريب، فيما يستعد عشرات الآلاف للتدريب في البلدان الشريكة.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستمر فيه أوكرانيا بتلقي المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، حيث تواصل هجومها المضاد أمام القوات الروسية.

ماذا تقول الشركة المصنعة؟

وفقا لشركة "Raytheon Missiles & Defense"، التي تطور "ناسماس" بالشراكة مع "Kongsberg"، فإن هذه الصواريخ "منظومة دفاع جوي متوسط ​​المدى، قابلة للتكيف بدرجة كبيرة".

وأضافت الشركة: "توفر NASAMS للمدافعين الجويين نظام دفاع متطور يمكنه زيادة قدرتهم على تحديد وتدمير طائرات العدو الحالية والمتطورة، والمركبات الجوية غير المأهولة، وتهديدات صواريخ كروز".

وفي سبتمبر الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، إن الولايات المتحدة "بصدد تسليم أوكرانيا أول نظامين للدفاع الجوي ناسماس في غضون الشهرين المقبلين".

وسابقا، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالولايات المتحدة، لموافقتها على إرسال "ناسماس"، قائلا: "أريد أن أشكر الرئيس جو بايدن على القرار الإيجابي الذي تم اتخاذه بالفعل، والشكر للكونغرس الأميركي".

ما هي أنظمة الدفاع "ناسماس"؟

دخلت المنظومة الخدمة في 1998 .

نظام (NASAMS) للدفاع الجوي يعتبر من الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى .

للدفاع الجوي يعتبر من الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى نظام "أرض جو" يمكنه تدمير الطائرات المعادية المأهولة أو المسيرة عن بعد، أو تحييد تهديدات صواريخ كروز .

يمتاز بقدرته العالية على التكيف ويتضمن رادار دفاع جوي، وصواريخ متوسطة المدى .

يستطيع إطلاق صواريخ "أيه أي أم-120" متوسطة المدى، وصواريخ "أيه أي أم- قصيرة المدى ".

يستخدم ردارا متطورا و12 قاذفة صواريخ يمكنها توجيه ضرباتها نحو الأهداف المعادية بشكل سريع، إذ يمكنه توجيه ضرباته إلى 72 هدفا في وقت واحد .

يعتبر النظام مناسبا للعمليات العسكرية النهارية والليلة وفي جميع الأحوال الجوية، ويمكن حمله على شاحنات أو تحميله على عربات السكك الحديدية .

النظام يستخدم لحماية المجال الجوي فوق البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية البنتاغون.

12 دول تملك هذا النظام الدفاعي أبرزها:

الولايات المتحدة

النرويج

فنلندا

هولندا

عُمان

ليتوانيا

إندونيسيا

أستراليا

إسبانيا

أكثر مشاريع الدفاع نجاحا

المحلل الأميركي، أندرو بويفيلد قال في تصريحات سابقة لموقع "دوت الخليج ":