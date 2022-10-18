الرئاسة الأوكرانية: 3 ضربات تستهدف مواقع الطاقة فى كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن 3 ضربات استهدفت مواقع الطاقة فى كييف، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وقال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكرانى كيريلو تيموشينكو، إن 3 ضربات روسية استهدفت منشأة غير محددة للطاقة.

وقال مسؤولون أوكرانيون وشهود عيان الثلاثاء، إن القوات الروسية هاجمت منشأة للطاقة في شمالي كييف ما تسبب في عدة انفجارات وتصاعد الدخان فوق المدينة.

وأوضح عمدة المدينة أن الهجوم استهدف "بنى تحتية حيوية" وأن عمال الإغاثة في طريقهم إلى موقع الضربة.