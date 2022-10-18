اليابان تفرض عقوبات جديدة على 5 منظمات كورية شمالية

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، وأن المنظمات الخمس ترتبط بتطوير بيونج يانج للأسلحة النووية والصاروخية وتشمل وزارة صناعة الصواريخ فى كوريا الشمالية والشركات التجارية ذات الصلة والتى سيتم تجميد أصولها.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن هذه الخطوة الأخيرة ستوسع قائمة الأهداف التى تم تجميد أصولها إلى 120 فردا و134 منظمة داخل وخارج كوريا الشمالية.

بدوره، أوضح وزير الخارجية يوشيماسا هاياشى، فى مؤتمر صحفى، أن "كوريا الشمالية تواصل سلسلة من الأعمال الاستفزازية، مثل إطلاق الصواريخ الباليستية 23 مرة هذا العام"، واصفا تصرفات كوريا الشمالية بأنها "عنيفة" و"غير مقبولة على الإطلاق".

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو، إن سلسلة الاستفزازات التى تقوم بها كوريا الشمالية تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا لأمن اليابان وتهدد سلام وأمن المجتمع الدولي، وأضاف أن مثل هذه الأعمال لا يمكن التسامح معها.

وأشار إلى أن اليابان ستنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وتتعاون مع المجتمع الدولى لتحقيق نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية.

وكان أحد الصواريخ الباليستية قد حلق فوق اليابان فى 4 أكتوبر الجارى، وذلك لأول مرة منذ عام 2017.