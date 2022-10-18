جدة - نرمين السيد - أكد الوفد الروسى لدى الأمم المتحدة، أن تفاقم الأزمة الأوكرانية يرجح كفة التحذيرات من مخاطر نشوب حرب نووية، ودعا الدول المالكة للسلاح النووى الفتاك إلى التحلى بالمسئولية وضبط النفس.





وأشار الوفد الروسى وفق وكالة أنباء نوفوستى الروسية إلى أن تجاوزات نظام كييف للخطوط الحمراء لم تلغ الوثيقة التى وقعتها الدول النووية الخمس فى الـ 3 يناير 2022 ولم تفقدها أهميتها وإنما رجحت كفة الأصوات المنادية بضرورة تطبيقها. وأضاف أن امتلاك روسيا لسلاح الردع النووى هو الرد الوحيد على التهديدات الخارجية، مشيرا إلى أن تطور الوضع فى أوروبا وأطماع الناتو فى التوسع على حساب الأمن الروسى تشكل انتهاكا صارخا لمبدأ الأمن المتكافئ بين الدول. وأشار الوفد الروسى إلى أن الاتحاد الأوروبى كان قد رفض خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، المبادرة الروسية لسن اتفاقيات ملزمة تضمن الاستقرار على حدودها الغربية وفى أوروبا قاطبة، موضحًا أن الولايات المتحدة وحلف الناتو اتخذا الإجراءات الدفاعية الاضطرارية التى اتخذتها روسيا لحماية وضمان أمنها القومى، كذريعة للدخول فى مواجهة شاملة معها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تدعو الدول النووية لضبط النفس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.