جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى ميكولايف فيتالى كيم، إن القوات الروسية شنت أمس هجوما صاروخيا على ميكولايف، مما أسفر عن مقتل رجل، موضحا أن ميكولايف تعرضت مرة أخرى لإطلاق صواريخ إس -300، وأصيب مبنى من طابقين، وعثر على جثة رجل تحت الأنقاض، وعمليات البحث والإنقاذ جارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تقصف ميكولايف الأوكرانية بصواريخ إس-300 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.