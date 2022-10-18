العالم اليوم - هيغواين: "الحلم انتهى"..أبرز محطات في مسيرة النجم الأرجنتيني

انتم الان تتابعون خبر هيغواين: "الحلم انتهى"..أبرز محطات في مسيرة النجم الأرجنتيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - أسدل المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق غونزالو هيغواين الاثنين الستار على مسيرته الكروية بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع إنتر ميامي الأميركي، ليضع حدا لمشوار في الملاعب شهد على فوزه بالألقاب في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وبلوغ نهائي كأس العالم مع منتخب بلاده.

وكانت المباراة الأخيرة لابن الـ34 عاما خسارة أمام حامل اللقب نيويورك سيتي في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" من الدوري الأميركي.

وقال هيغواين خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة "الحلم انتهى، الآن تبدأ حياة أخرى".

وسبق لهيغواين أن أعلن في وقت سابق من الشهر أنه سيعتزل مع نهاية الموسم الحالي، لكن المشوار انتهى أبكر من المتوقع بعد خسارة فريقه 3-صفر.

وألغي هدف لهيغواين في الشوط الأول بداعي التسلل ولكن الخصم كان الطرف الأفضل في المباراة ليودّع النجم الملاعب بعد أن جلس صامتا على أرض الملعب لعدة دقائق مع نهايتها.

وذكر لاعب ريال مدريد الإسباني السابق "شعرت كأن كل ما أحببته قد انتهى. كانت كرة القدم نصف حياتي، مسيرة دامت 17 عاما وشريط الذكريات مرّ في ذاكرتي. أغادر سعيدا جدا لأني قدمت كل ما لدي حتى اليوم وهذا الأمر الأهم".

مسيرة حافلة بالإنجازات