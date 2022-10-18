«إكسبريس»: مستويات غير مسبوقة من إنفلونزا الطيور فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن مسؤولين حكوميين قولهم إن إجراءات شديدة تم إتخاذها فى جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث تم تأكيد ظهور بؤرات أخرى فى موقع فى شمال ويلز فى أحدث اكتشاف للمرض، حيث تم العثور على دواجن فى أنجلسى بويلز تحمل سلالة إنفلونزا الطيور (اتش 5 إن 1) مما أدى إلى إعلان منطقة عزل تصل إلى مساحة 1.9 ميل حول المنطقة، كما تم إنشاء منطقة مراقبة أخرى بعرض 6 أميال بينما يراقب العلماء تفشى المرض.

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، إنه أصبح الآن من المتطلبات القانونية لجميع مربى الطيور فى إنجلترا وويلز واسكتلندا اتباع إجراءات صارمة للأمن البيولوجى للحماية من خطر إنفلونزا الطيور.

يشار إلى أن أنجلسى هو أحدث موقع فيه انتشار لإنفلونزا الطيور ينذر بالخطر والذى وصفه كبير المسؤولين البيطريين فى حكومة المملكة المتحدة بأنه وصل إلى "مستويات غير مسبوقة".

وشهدت البلاد أكبر زيادة على الإطلاق فى أنفلونزا الطيور حيث تم تحديد أكثر من 170 حالة فى العام الماضى فى جميع أنحاء المملكة المتحدة.