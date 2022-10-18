روسيا تعلن وفاة العالم النووى أشوت سركيسوف

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان معهد التنمية الآمنة للطاقة النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الإعلان عن وفاة العالم الروسى، مشيرًا إلى أن العالم سركيسوف له مساهمات كبيرة فى دراسة العمليات الفيزيائية الأساسية فى محطات الطاقة النووية، والبحوث الخاصة بإنشاء مصدر طاقة جديد كمولد كهربائى حرارى مدمج فى قلب مفاعل نووى، إضافة إلى مساهماته الكبيرة فى تدريب ضباط الهندسة لأسطول الغواصات النووية، عندما عمل كمدير لمدرسة الهندسة البحرية العليا فى سيفاستوبول. وتتمثل الإنجازات الرئيسية للعالم الروسى الراحل أشوت سركيسوف فى إنشاء الخطة الاستراتيجية الرئيسية للتفكيك الشامل للغواصات النووية والبنية التحتية الداعمة لها فى شمال غرب روسيا وتحديد المهام فى مجال توليد الطاقة على نطاق صغير.

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