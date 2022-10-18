حذر بـ الولايات المتحدة بعد معاودة ارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت القفزات السابقة بالولايات المتحدة قد مرت بنمط حيث ترتفع الحالات أولا فى أوروبا، تتبعها الولايات المتحدة، مما جعل المسؤولين الأمريكيين قلقين من أنهم قد يرون ارتفاعًا فى الحالات الأمريكية مع تغير الطقس.
وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن الحالات بدأت فى الارتفاع فى بداية شهر سبتمبر فى أوروبا.
ويصل متوسط السبعة أيام ما يقرب من 230.000 حالة فى اليوم، مما يعكس المعدلات التى شوهدت فى أواخر يوليو عندما كانت أوروبا لا تزال تتعامل مع الموجة الفرعية من أوميكرون بى إيه 4 و بى إيه 5.
وظلت الوفيات المؤكدة المرتبطة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى منخفضة، بمتوسط سبعة أيام بلغ 280 حالة اعتبارًا من الأسبوع الماضى.
فى الولايات المتحدة، استمرت الحالات والوفيات فى الانخفاض، لكن انخفاض درجات الحرارة، وأرقام التطعيم المعززة الضعيفة، وتجاهل ممارسات التخفيف من الوباء بشكل عام، يمهد الطريق لموجة شتوية تشبه الموجة فى أوروبا عبر المحيط الأطلسى.
ويبلغ المتوسط لسبعة أيام للحالات فى الولايات المتحدة حوالى 38000، بينما يبلغ المتوسط لسبعة أيام للوفيات حوالى 330 وفاة.
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