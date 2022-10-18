عاجل- ارتفاع ضحايا حادث الطائرة العسكرية جنوب روسيا إلى 13 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، العثور على 10 جثث أخرى خلال عمليات البحث والإنقاذ فى ييسك، ليرتفع إجمالى عدد القتلى إلى 13 شخصا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن رجال الإنقاذ أكملوا إزالة الأنقاض فى ييسك، وتم خلال عملية البحث إنقاذ 68 شخصًا وإجلاء أكثر من 360 شخصًا.

يشار إلى أن طائرة عسكرية روسية كانت قد سقطت أمس الإثنين، فى مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار الروسية على مبنى سكنى أثناء تدريب عسكرى، وذلك نتيجة اشتعال أحد المحركات أثناء عملية الإقلاع.

وأظهرت مجموعة من الصور عرضتها القناة الطائرة وهى تسقط على أحد المبان السكنية مخلفة انفجار كبير فيها ظهر قائد الطائرة وهو يقفز منها.