رئيس تونس يبحث أسباب غرق مركب قبالة سواحل جرجيس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التونسى مع وزيرة العدل، تناول سير العمل القضائى، وملفات عمل وزارة العدل.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن من بين أهم المحاور التى تم إثارتها خلال الاجتماع أوجه الخلل التى وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس، حيث أكد الرئيس على تحميل كل طرف مسئولياته مهما كانت المسئولية التى يتحملها أو كان يتحملها، سواء على الصعيد المحلى أو على الصعيد الوطنى.

وأشار رئيس تونس إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ما كان لها أن تتفاقم لولا الأسباب التى دفعت بالتونسيين والتونسيات للإلقاء بأنفسهم فى عرض البحر.

وأضاف البيان: "هناك تحقيق قضائى يجرى حاليا ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة، وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات إخلالاته وتقصيره".