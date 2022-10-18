رئيس النواب اللبنانى يبحث ملف انتخاب رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى مع رئيس التيار الوطنى الحر النائب جبران باسيل ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس الحالى ميشال عون الذى تنتهى ولايته بنهاية الشهر الجارى.





جاء ذلك خلال لقائهما بمقر رئاسة مجلس النواب اللبنانى بعين التينة بالعاصمة بيروت بحضور وفد من نواب كتلة لبنان القوى (الكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر الفريق السياسى لرئيس الجمهورية الحالى) وعدد من نواب كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل برئاسة نبيه برى).

وبعد اللقاء قال النائب جبران باسيل إن الوفد سلم رئيس مجلس النواب ورقة التيار للأولويات الرئاسية لفتح حوار للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية فى ظل عدم التوافق، مشددا على أنه لا يمكن تجنب الفراغ من دون الحوار.

وأضاف أنه وجد لدى الرئيس برى كل التفهم والاستعداد والإيجابية اللازمة للقيام بهذا الحوار، معتبرا أن النظام اللبنانى يحكم الجميع بضرورة التوافق الذى اعتبره ممرا إلزاميا للحصول على أغلبية 65 صوتا لانتخاب رئيس جديد للبلاد.