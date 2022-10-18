العالم اليوم - الحوت الأحدب الطائر..فيديو لمفاجأة لا تخطر على بال برحلة صيد

انتم الان تتابعون خبر الحوت الأحدب الطائر..فيديو لمفاجأة لا تخطر على بال برحلة صيد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 07:22 صباحاً - تحولت رحلة "عادية" لصيد الأسماك تشارك فيها أب وابنه، إلى حدث نادر، عندما فوجئ الاثنان بحوت أحدب ضخم بدا وكأنه يطير فوق الماء، قبل أن يصطدم بقاربهما.

وكان زاك بيلر برفقة والده على متن قاربهما، قرب ساحل نيوجيرسي في الولايات المتحدة، عندما بدأت أسماك صغيرة تتطاير في الهواء، قبل أن يظهر الحوت الأحدب هائل الحجم، لـ"يطير" هو الآخر.

وقفز الحوت في الهواء، قبل أن يرتطم بالقارب، وسط ذهول الأب وابنه أمام هذا المشهد المهيب.

ونشر بيلر مقطع الفيديو على صفحته في تطبيق إنستغرام، معلقا عليه بالقول: "لقطات ملحمية لحوت!. ضرب جانب قاربنا".

وأُطلق على الحوت الأحدب هذا الاسم، نظرا للحدبة الكبيرة التي تتشكل على جسده عندما يقوّس ظهره للغوص في المحيط.

ويمكن أن يصل طول الحوت الأحدب إلى 18 مترا، ووزن 40 طنا، أما طول الزعانف فيبلغ 5 أمتار، فيما يصل عرض ذيله إلى 5.5 مترا.

ويضم جسد هذا الحوت نحو 30 أخدودا عريضا عند منطقة الحلق والصدر، ويشتهر بالحركات البهلوانية التي يقوم بها، كتلك التي وثقها فيديو بيلر.