الإمارات تعلن تأييدها لـ بيان الخارجية السعودية

جدة - نرمين السيد - أيدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن "القرار جماعى وجاء بناء على تصويت مجموعة (أوبك بلس) وضمن هذه الاعتبارات".





وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى بـ الإمارات فى بيان على أن "دولة الإمارات وكعضو فى المجموعة وشريك للسعودية تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التى تدفع باتجاه تسييسه". كما شددت الوزارة الإماراتية "على ضرورة الحوار البناء الذى يخدم مصالح جميع الدول".

وأكدت وقوف الإمارات التام مع السعودية "فى جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادى والتنمية فى العالم".

يشار إلى أن السعودية وروسيا تقودان تحالف اوبك بلس الذى وافق مؤخرا على خفض إنتاج النفط بمقدار مليونى برميل يوميا اعتبارا من أول الشهر المقبل.

ووجهت الإدارة الأمريكية انتقادات شديدة لهذا الخفض الذى قالت إنه سوف يزيد موارد روسيا ويقلل فعالية العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا.

كان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد صرح مؤخرا" أنه سوف تكون هناك عواقب على السعودية ما فعلته روسيا.