الأمم المتحدة: نأسف لمقتل 3 من قوات حفظ السلام فى مالى

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان أصدرته المنظمة الدولية فى هذا الشأن إلى أن مقتل هؤلاء الثلاثة؛ جاء نتيجة اصطدام المركبة التى كانت تقلهم بعبوة ناسفة فى منطقة تيساليت بإقليم كيدال فى مالى، بينما كانوا فى دورية للبحث عن الألغام وكشفها.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، فى مؤتمر صحفى بمدينة نيويورك، إن 3 جنود آخرين أصيبوا بجراح خطيرة، وهم يتلقون العلاج فى مستشفى تابع للأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث أن هذا الحادث هو الأحدث فى بيئة تعد الأخطر بالنسبة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتى تستهدف تحقيق الاستقرار فى مالى.
ونوَّه البيان بأن هذا العام 2022، شهد مقتل 12 جنديا من قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة فى مالى فى أعمال عدائية.
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